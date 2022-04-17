МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Кризис на Украине может ввергнуть более одной пятой части человечества, то есть до 1,7 миллиарда человек, в нищету и голод. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление генсека ООН Антониу Гутерриш, которое он сделал для чешского сетевого издания Seznam Zprávy. В Китае предупреждают Россию об опасной ловушке, которую готовит США

"Конфликт на Украине начал тихую атаку на развивающийся мир. Кризис может ввергнуть до 1,7 миллиарда человек, то есть более пятой части человечества, в нищету и голод в таких масштабах, каких не было несколько десятилетий", — предупредил генсек ООН.

Он напомнил о том, что на долю Украины и России приходится 30% мирового производства пшеницы и ячменя, пятой части кукурузы и более половины подсолнечного масла. Зерно из этих двух стран кормит самых бедных и уязвимых людей в мире. На их долю приходится более трети пшеницы, импортируемой в 45 наименее развитых стран, отметил генсек ООН.

"Многие развивающиеся страны лишь оправляются от последствий COVID-19, которые усугубляются их историческим долговым бременем и резким ростом инфляции. С начала 2022 года цены на пшеницу и кукурузу выросли на 30%. За последний год цены на сырую нефть марки Brent выросли более чем на 60%, а цены на газ и удобрения — более чем в два раза", — напомнил Гутерриш.

По словам Гутерриша, для исправления ситуации с продовольствием ООН призывает все государства поддерживать открытые рынки, не допускать накопления запасов, неоправданных и чрезмерных экспортных ограничений, а также предоставлять резервы странам, подверженным наибольшему риску голода.

В сфере финансов G20 и международные финансовые институты должны, по мнению Гутерриша, перейти в режим чрезвычайной ситуации. Они должны найти способы увеличения ликвидности и фискального пространства, чтобы правительства развивающихся стран могли инвестировать в беднейшие и наиболее уязвимые слои населения и в реализацию целей устойчивого развития. Потребители в Германии шокированы рекордным ростом цен на электроэнергию

"Это должно стать первым шагом на пути к глубоким реформам нашей несправедливой глобальной финансовой системы, которая делает богатых богаче, а бедных беднее. Социальная защита будет иметь важное значение для поддержки семей в преодолении этого кризиса", — считает генсек ООН.

Единственным долгосрочным решением как сложившейся ситуации на Украине, так и положения в самых бедных и уязвимых странах является мир, подчеркнул Гутерриш.