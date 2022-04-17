МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Запрет на экспорт древесины из России и Белоруссии привел к резкому росту цен на мебель в Великобритании. Об этом сообщает издание Guardian со ссылкой на представителей бизнеса.

Лесной попечительский совет Великобритании приостановил все торговые сертификаты с Россией и Белоруссией, заблокировав все контролируемые поставки из двух стран, но побочным эффектом стал рост цен на фоне попыток производителей мебели найти альтернативные источники, отмечает издание.

Исполнительный директор производителя мебели Whitemeadow Ян Оскрофт рассказал, что в настоящее время себестоимость производства одного дивана выросла на 25% по сравнению с периодом до Брекзита.

"Лесной попечительский совет ввел запрет на импорт из России, и это правильно, однако это привело к давлению на другие страны, которые поставляют древесину, и, конечно же, привело к резкому взлету цен на древесину", — приводит газета слова Оскрофта.

Управляющий директор ассоциации Британских производителей мебели Шон Холт в свою очередь отмечает, что британские производители никогда не сталкивались с подобным повсеместным повышением цен на материалы.

"В последние два года мы наблюдали рост цен на материалы, но в последние недели ситуация значительно обострилась. Повышение совокупной цены до 100% не является чем-то необычным, и это без учета роста цен на энергию, который сказывается на производстве…Наши члены ассоциации говорят, что в следующие несколько месяцев цены вырастут еще больше", — цитирует Холта газета.

Издание отмечает, что цены на мебель в Великобритании выросли на 17%, инфляции достигла 7% — рекордного за три десятилетия уровня, а конфликт на Украине сказывается на британских производителях мебели, которые получали древесину из России.