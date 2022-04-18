МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Представитель Государственного статистического управления Китая Фу Линхуэй в понедельник заявил, что геополитические конфликты, а также последовавшие за ними санкции и контрсанкции привели к рекордным на мировом рынке колебаниям цен на основные биржевые товары, пишет РИА Новости. В России предложили отменить штрафы за просрочки по ипотеке

"С начала этого года международная обстановка претерпела множество изменений, а мировые цены на биржевые товары достигли новых рекордных значений. На следующем этапе велика вероятность, что мировые цены на биржевые товары будут колебаться на высоком уровне", — отметил представитель ведомства.

Специалист подчеркнул, что Россия является крупным экспортером:

энергии и энергоносителей,

зерна,

удобрений.



Поставки РФ осуществляет во множество стран. Что касается Украины, то на нее приходится львиная доля поставок кукурузы и пшеницы, эти два вида продовольствия также торгуются на биржах.

Нынешняя ситуация привела к падению производства этих товаров.

Другая препона в торговле и причина роста цен — экспортный контроль, который стал значительно жестче.

Линхуэй добавил, что в ходе восстановления мировой экономики вновь возрастет спрос на сырьевые товары. Но нарушение баланса между спросом и предложением, а также введенные экономические ограничения окажут негативное влияние на эффективность глобальных цепочек поставок.