В Китае считают, что геополитические конфликты взвинтили цены на основные товары
МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Представитель Государственного статистического управления Китая Фу Линхуэй в понедельник заявил, что геополитические конфликты, а также последовавшие за ними санкции и контрсанкции привели к рекордным на мировом рынке колебаниям цен на основные биржевые товары, пишет РИА Новости.
"С начала этого года международная обстановка претерпела множество изменений, а мировые цены на биржевые товары достигли новых рекордных значений. На следующем этапе велика вероятность, что мировые цены на биржевые товары будут колебаться на высоком уровне", — отметил представитель ведомства.
Специалист подчеркнул, что Россия является крупным экспортером:
- энергии и энергоносителей,
- зерна,
- удобрений.
Поставки РФ осуществляет во множество стран. Что касается Украины, то на нее приходится львиная доля поставок кукурузы и пшеницы, эти два вида продовольствия также торгуются на биржах.
Нынешняя ситуация привела к падению производства этих товаров.
Другая препона в торговле и причина роста цен — экспортный контроль, который стал значительно жестче.
Линхуэй добавил, что в ходе восстановления мировой экономики вновь возрастет спрос на сырьевые товары. Но нарушение баланса между спросом и предложением, а также введенные экономические ограничения окажут негативное влияние на эффективность глобальных цепочек поставок.
https://1prime.ru/world/20220418/836686112.html