МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Федеральная резервная система столкнется с трудной задачей по ужесточению денежно-кредитной политики (ДКП) для того, чтобы снизить инфляцию, не вызывая рецессии в США. По мнению Goldman Sachs, вероятность сокращения составляет примерно на 35% в течение следующих двух лет, пишет Bloomberg. Вопрос оплаты за поставки газа из России может разделить ЕС

Как следует из отчета Goldman Sachs Group Inc., сейчас главная задача перед ФРС — сократить разрыв между рабочими местами и числом рабочих. Также необходимо замедлить рост заработной платы до темпов, соответствующих его цели по инфляции в 2%. Это будут делать, считает банк, путем ужесточения финансовых условий, достаточного для сокращения числа вакансий без резкого роста безработицы.

Как отмечает главный экономист Ян Хатциус в исследовательском отчете, добиться так называемой мягкой посадки будет непросто: исторически значительное сокращение разрыва в США происходило только во время рецессий.

"Принимая за чистую монету, эти исторические закономерности предполагают, что ФРС предстоит трудный путь к мягкой посадке", — отметил Хатциус и добавил, что рецессия в стране не является неизбежной. Он считает, что нормализация предложения рабочей силы и цен на товары длительного пользования после пандемии коронавируса поможет регулятор.

Пример стран из "большой десятки" показывает, что совершить мягкую просадку — вполне возможно.

Экономист приводит в пример Бельгию, Канаду, Францию, Германию, Италию, Японию, Нидерланды, Швецию, Швейцарию и Великобританию.

Однако все больше экономистов ожидают рецессию в Штатах. Опрос Bloomberg показал, что индекс потребительских цен составит в среднем 5,7% за последние три месяца года, по сравнению с предыдущей оценкой в 4,5%.