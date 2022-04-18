МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Правительство Молдавии утвердило поправки в проект госбюджета для сохранения экономической стабильности, в результате этого дефицит вырос на 28%, до 1,05 миллиарда долларов. Об этом рассказала на брифинге премьер Наталья Гаврилица.

"В ходе сегодняшнего заседания правительства Молдавии был одобрен проект изменений национального публичного бюджета. Правительство решило увеличить государственные расходы, цель этих мер — сохранить экономическую стабильность, рабочие места и предотвратить уязвимости", — сказала Гаврилица.

По ее словам, законопроект предусматривает увеличение доходов госбюджета в этом году на 5,3% — до 2,85 миллиарда долларов, доля расходов вырастет на 10,6% — до 3,9 миллиарда долларов, дефицит государственного бюджета увеличится на 28,1% — до 1,05 миллиарда долларов. Эта сумма составит около 7,1% ВВП.

Министр финансов Дмитрий Будянский пояснил, что поправки были разработаны с учетом новых обстоятельств в национальной экономике и влияния на бюджет нескольких одновременных кризисов: энергетического кризиса, геополитической ситуации на Украине, которая привела к сбою традиционных торгово-экономических отношений, а также большого наплыва украинских беженцев.

Поправки учитывают прогнозы макроэкономических показателей, согласованные с экспертами МВФ. Он предусматривает снижение прогноза роста ВВП на 2022 год с 4,5% до 0,3%. При этом прогноз инфляции повышен с 6,9% до 21,9%, а уровень инфляции к концу года вырастет до 15,7% (первоначальный прогноз составлял 6,1%).