МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Власти Великобритании уличили в тайном финансировании предприятий, продолжающих работать в России, несмотря на санкции, пишет The Indepenent. ПФР предупредил о новом обмане с "выплатами" пенсионерам от государства

По данным издания, у Лондона есть действующие контракты на сумму не менее 294 миллионов фунтов стерлингов (около 30,7 миллиарда рублей) с 15 транснациональными корпорациями. Они все еще ведут бизнес на территории России.

Издание пишет, что британскому правительству было предложено разорвать связи с этими компаниями, а также аннулировать все недавно подписанные контракты.

По данным издания, в число 15 компаний, финансируемых Британией, которые продолжают работать в России, входят: Amgen, Bureau Veritas, Cipla, Cloudfare, EDF, Engie, Gideon Richter, HiPP, Legrand, Lenovo, Orano, Pilkington, Signify, ThyssenKrupp и Veolia.

Самой выгодной после начала российской спецоперации сделкой издание называет контракт правительства Британии на сумму 7,8 миллионов фунтов (порядка 814 миллионов рублей) с EDF, французским поставщиком газа и электроэнергии.