МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Греки резко сокращают покупки в магазинах из-за дороговизны и покупают лишь самое необходимое. Почти половина греческих потребителей сократила покупки в супермаркетах в первом квартале 2022 года, а восемь из десяти потребителей покупку промтоваров. Об этом сообщает Афинское агентство новостей (АМНА) со ссылкой на результаты исследования общественного мнения, проведенного консалтинговой компанией Netrino. Британские власти уличили в тайном финансировании компаний в России

Исследование проводилось с 24 марта по 30 марта 2022 года, были опрошены методом простой случайной выборки 407 человек в крупных городских центрах страны (Афины, Салоники, Патры, Лариса и Ираклион).

Согласно исследованию Netrino, относительно покупок в супермаркетах, в процентном отношении 47,5% опрошенных заявили, что они сократили их "сильно или достаточно сильно", 25% сократили покупки "немного" и 27% "совершенно не сокращали".

Наибольшее падение на рынках наблюдается в Ларисе (54%) и в Патрах (51%).

По профилю респондентов, "сильно и достаточно сильно" сократили свои покупки в супермаркетах в первом квартале года в основном женщины (50%) и люди старше 45 лет (51%). По семейному положению они разведены (50%) или вдовы (69%) и имеют детей (48%). Они также имеют более низкое образование (65%) и в основном безработные (66%) или домохозяйки (55%).

"При этом 12% указывают на то, что не могут купить даже самое необходимое", — говорится в исследовании.

Исследование показывает, что у 43% домохозяйств семейный доход достаточен для необходимых покупок, у 30% его хватает только на необходимое и то с трудом, а 12% заявили о невозможности купить даже необходимое.

Только 15% домохозяйств задекларировали достаточный доход, остающийся для сбережений.

Согласно исследованию, в первом квартале года покупки одежды/обуви сократили "намного и достаточно сильно" восемь из десяти (81%) потребителей. "Немного" уменьшили покупки 10% опрошенных, "совсем не сократили" ответили только 9% опрошенных.

Очень большое падение покупок наблюдается в Ларисе (92%) и Патрах (88%). В Афинах и Салониках сокращение составило от 80% до 84%, наименьшее снижение (66%) отмечено в Ираклионе.

Удары по семейным бюджетам и рынкам от волны роста цен показывают, что греки вынуждены ограничивать даже покупки предметов первой необходимости, чтобы справиться с ростом цен, говорится в исследовании.

"Мы впервые видим такое масштабное снижение покупок в супермаркетах. Наблюдается огромный спад на потребительских рынках предметов первой необходимости, продуктов питания и предметов домашнего обихода", — заявил рыночный аналитик Netrino Стефанос Комнинос.

Что касается покупки одежды/обуви, "ситуация драматична", сказал он.

"Ограничения в покупках коснулись самой основы предметов первой необходимости. Другими словами, потребители покупают только самые необходимые вещи, и то сдержанно", — сказал аналитик.

По статистическим данным, инфляция в Греции в марте составила 8,9% в годовом исчислении, это самый высокий показатель за 27 лет. Самый высокий рост цен касается энергии: на 79,3% по сравнению с мартом 2021 года выросла стоимость электроэнергии, на 68,3% — газа. Потребители заплатили на 19,9% больше за растительное масло, на 13,6% — за овощи, на 7,6% — за хлеб и на 6,4% — за мясо. —0-