Москва, 18 апр — ПРАЙМ. Всемирный банк снизил прогноз роста мировой экономики на 2022 год до 3,2% с 4,1%. Об этом сообщил его президент Дэвид Мэлпасс.
"Мы снизили наш прогноз роста на 2022 год до 3,2% с прежних 4,1%", — сказал он журналистам.
В числе факторов замедления экономической активности Мэлпасс назвал события на Украине, коронавирусные локдауны в Китае, рост цен на энергоносители, удобрения, продовольствие, высокую вероятность повышения процентных ставок.
https://1prime.ru/world/20220418/836693133.html
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