Москва, 18 апр — ПРАЙМ. Всемирный банк снизил прогноз роста мировой экономики на 2022 год до 3,2% с 4,1%. Об этом сообщил его президент Дэвид Мэлпасс. Британские власти уличили в тайном финансировании компаний в России

"Мы снизили наш прогноз роста на 2022 год до 3,2% с прежних 4,1%", — сказал он журналистам.

В числе факторов замедления экономической активности Мэлпасс назвал события на Украине, коронавирусные локдауны в Китае, рост цен на энергоносители, удобрения, продовольствие, высокую вероятность повышения процентных ставок.