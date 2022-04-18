МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что планирует обсудить во вторник с американским лидером Джо Байденом и европейскими партнерами новые санкции против России.

"Я планирую завтра после полудня обсудить с Байденом и европейскими лидерами вопрос санкций. Мы продолжим санкционное давление на Россию", — сказал Макрон в интервью телеканалу France 5.

Он также добавил, что не исключает дальнейшие контакты с российским лидером Владимиром Путиным по Украине. Греки резко сокращают покупки в магазинах из-за дороговизны

"В последние дни наш диалог (с Путиным — ред.) стал менее интенсивным из-за предвыборной кампании… Я не исключаю контактов по нескольким причинам: первая — мы всегда должны быть готовыми к следующему дню, вторая — мир. Его нельзя добиться, не ведя диалог с российской стороной", — отметил Макрон в интервью телеканалу France 5.

Макрон также рассказал, что его страна не нуждается в российском газе, однако Европа зависит от него.

"Европа зависит от российского газа… но Франция в нем не нуждается", — заявил президент Франции.

По его словам, Париж работает над тем, чтобы закупать газ у других стран.

Европейский союз ранее утвердил пятый по счету санкционный пакет против России в связи со спецоперацией на Украине. Новые ограничительные меры предусматривают запрет на импорт угля из России, начиная с августа 2022 года, запрет на заход судов под флагом России в порты ЕС, ограничения для автотранспортных компаний России и Белоруссии.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.