МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Госдепартамент пригрозил Китаю "серьезными последствиями" со стороны США и их союзников в случае военных поставок России или помощи с обходом санкций. Британские власти уличили в тайном финансировании компаний в России

"Если КНР будет работать над поставками оружия России, если она будет помогать России обходить санкции, то за этим последуют серьезные последствия не только с нашей стороны, но и со стороны наших союзников и партнеров", — заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

Он добавил, что США пристально следят за возможной китайской помощью России, но пока военных поставок не видели.