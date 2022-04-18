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США пригрозили Китаю последствиями в случае помощи России
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Госдепартамент пригрозил Китаю "серьезными последствиями" со стороны США и их союзников в случае военных поставок России или помощи с обходом санкций. "Если КНР будет работать над... ПРАЙМ, 18.04.2022
экономика, мировая экономика, новости, санкции, россия, сша, китай
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Госдепартамент пригрозил Китаю "серьезными последствиями" со стороны США и их союзников в случае военных поставок России или помощи с обходом санкций.
"Если КНР будет работать над поставками оружия России, если она будет помогать России обходить санкции, то за этим последуют серьезные последствия не только с нашей стороны, но и со стороны наших союзников и партнеров", — заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Нед Прайс.
Он добавил, что США пристально следят за возможной китайской помощью России, но пока военных поставок не видели.