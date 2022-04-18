МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Замминистра финансов США Уолли Адейемо заявил, что доминированию доллара в мировой экономике ничего не угрожает.

"Я ожидаю, что доллар останется доминирующей валютой в мире", — сказал Адейемо в ходе виртуального мероприятия в рамках весенней сессии МВФ. Песков рассказал, какими будут ответные санкции России

По мнению чиновника, причина этого в силе экономики США и ликвидности доллара. Он заявил, что антироссийские санкции не заставят страны отвернуться от американской валюты. Попытки стран отдалиться от американской экономики пока не удавались, заключил Адейемо.

Замминистра финансов США также заявил, что несмотря на все усилия, России не удается снизить зависимость от доллара.

"Доллар до сих пор используется более чем в 80% российских финансовых институтах для международных транзакций", — сказал Адейемо в ходе виртуального мероприятия в рамках весенней сессии МВФ.

Он также сказал, что "антироссийские санкции будут отменены, если Москва изменит политику, ставшую причиной введения ограничительных мер".

"Мы всегда хотим быть уверенными, что принятые санкции могут в какой-то момент быть отменены, если поведение изменится", — сказал Адейемо в ходе виртуального мероприятия в рамках весенней сессии МВФ.

По его словам, подвергнутые санкциям акторы должны понимать, что цель ограничений — изменить поведение.