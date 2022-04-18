МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. США оказались совершенно неспособны подготовить свои военные базы в Арктике к стремительному изменению климата. Неожиданную угрозу национальной безопасности страны обнаружило наблюдательное управление Пентагона. Об этом сообщает Associated Press. Богатые китайцы стали активно эмигрировать из страны

Опасность связана с последствиями глобального потепления — усиливающимися наводнениями, лесными пожарами, экстремальной жарой и другими стихийными бедствиями. Резкое повышение температур и таяние ледников уже приводят к появлению трещин на взлетно-посадочных полосах, размыванию дорог к базам и риску наводнений.

В июне и июле 2021 года инспекторы посетили шесть самых северных военных баз США и выяснили, что ни на одной из них не проводили необходимые оценки, чтобы подготовить объекты к долгосрочному изменению климата. Более того: многие руководители баз в арктическом и субарктическом регионах просто не знали о требованиях, процессах и инструментах планирования устойчивости военных объектов к климатическим изменениям, а некоторые из них пожаловались на нехватку финансирования для применения подобных мер.

В Пентагоне отметили, что Арктика и Субарктика важны для стратегических целей США отчасти из-за растущих напряжения и конкуренции в отношениях с Россией и Китаем и отчасти из-за таяния морского льда, который должен открыть доступ к нефтяным и прочим месторождениям в регионе. В Минобороны США предположили, что Арктика может стать вектором нападения на страну.

Пентагон заключил, что из 79 военных объектов США две трети уязвимы для усугубляющихся на фоне изменения климата наводнений, а половина может пострадать от усиления засухи и лесных пожаров. В докладе наблюдательного управления Пентагона указали, что в последние несколько лет природные катаклизмы нанесли ущерб на миллиарды долларов авиабазам Тиндалл во Флориде и Оффатт в Небраске, а также другим военным объектам США, что привело к прерыванию учений и других операций.