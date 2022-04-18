МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Глава минфина США Джанет Йеллен не будет участвовать в мероприятиях G20 в рамках проходящей на неделе сессии МВФ и Всемирного банка, если там будут присутствовать представители России. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

"Отмечу, что наш представитель там, глава минфина ясно дала понять, что не планирует участвовать в мероприятиях, в которых участвует Россия", — сказала Псаки на брифинге.

Участие российских чиновников ожидалось во встрече G20 в среду в удаленном формате.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что выступает за исключение России из "группы двадцати", в то же время он указал на то, что ряд стран с подобным не согласны. При этом официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя призывы исключить РФ из "группы двадцати", заявил, что решение о том, исключать или не исключать Россию из G20, находится в ведении самой "двадцатки".