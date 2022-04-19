МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Неуправляемое правительство и госдолг США приведут страну к гибели, заявил в беседе с Newsmax публицист, соавтор книги "Трампономика" и кандидат на пост главы ФРС при президенте США Трампе Стивен Мур. Об этом сообщают "Известия". Обнаружена неожиданная угроза национальной безопасности США

Мур, консультировавший администрацию Трампа по вопросам снижения налогов, предупредил, что "вышедшее из-под контроля правительство и госдолг США ведут страну к гибели".

"Нам следует быть осторожными", — подчеркнул публицист.

По его словам, в 1985 году госдолг Соединенных Штатов составлял чуть более $1 триллиона, к сегодняшнему же дню он достиг $30 триллионов, и сложившаяся ситуация никого не пугает, как и рекордная инфляция, достигшая в марте 8,5%.

"Похоже, никто ничего не хочет с этим делать", — отметил Мур.

"Если вам интересно, почему сегодня у нас инфляция в 8,5%, то все очень просто. Мы потратили $3 триллиона, которых у нас не было, заняли их, потратили и напечатали. Это не Путин. Это не Трамп. Это не временно. Это не преходяще. Это результат вышедшего из-под контроля правительства", — заявил публицист.

При этом он считает, что "еще есть время обойти рецессию, но чем дольше мы ждем, чем больше эта инфляция дает метастазы, тем больнее будет выходить".

Мур уверен, что США немедленно "должны сократить государственные расходы по всем направлениям примерно на 10-15%. Мы должны увеличивать наше энергоснабжение. И да, ФРС должна начать высасывать часть этих денег обратно из экономики, повышая ставки".