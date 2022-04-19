МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Саудовская Аравия решила отвернуться от Соединенных Штатов и примкнуть к новому альянсу России и Китая, такое мнение высказал в статье для британской газеты Rai Al Youm обозреватель Халид аль-Джауси. Об этом сообщает РИА Новости. Fitch улучшило прогноз по рейтингу Саудовской Аравии

Аль-Джауси считает, что лидеры стран Персидского залива начали понимать, что влияние США в мире снижается, а России и Китая, напротив, возрастает.

"Ибн Салман, возможно, решил отвернуться от Америки, которая была стратегическим союзником Саудовской Аравии на протяжении 80 лет, и присоединиться к новому российско-китайскому альянсу, что сигнализирует о радикальных переменах не только в регионе Персидского залива, но и на всем Ближнем Востоке", — написал обозреватель.

Вместе с тем он отметил, что отношения Эр-Рияда с Вашингтоном ухудшились при президенте Джо Байдене, заявлявшем, что он не хочет сотрудничать с наследным принцем Мухаммедом ибн Сальманом Аль Саудом. При этом Аль Сауд не ответил на просьбу Байдена увеличить добычу нефти для снижения цен на фоне введенных Западом антироссийских санкций.

"Саудовская Аравия сделала политический разворот в сторону Китая, когда США отказались от нее, стали обвинять в нарушениях прав человека и убийстве журналиста Джамаля Хашукджи", — заключил публицист.