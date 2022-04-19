МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Вашингтон может снять с Москвы ограничительные меры, если Россия изменит свою политику, заявил в интервью Financial Times заместитель министра финансов США Уолли Адейемо в рамках весенней сессии МВФ. Об этом сообщают "Известия". Макрон обсудит с Байденом и другими партнерами новые санкции против РФ

"Мы всегда хотим быть уверенными, что принятые санкции могут в какой-то момент быть отменены, если поведение изменится", — сообщил замминистра.

Вместе с тем он отметил, что цель любых рестрикций — "изменение поведения", а не желание кого-либо наказать.