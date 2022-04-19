МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Запад постарается использовать угрозу голода как рычаг давления на беднейшие страны, традиционно обвиняя во всем Россию, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Дорого и хватит не всем. Что исчезнет из продуктовых магазинов Европы

"Генсек ООН (Антониу) Гутерреш, а затем и Всемирный банк, Международный валютный фонд, Всемирная торговая организация и Всемирная продовольственная программа ООН в унисон заявили о грядущем этой осенью риске голода для многих развивающихся стран с населением в 1,7 миллиарда человек. В качестве объяснения прогноза приводятся "события на Украине". Справедливости ради — без указания виновных", — написал политик в своем Telegram-канале.

По мнению сенатора, Западом, который и "пальцем не пошевелит, чтобы предотвратить этот апокалиптический сценарий, готовится очередная ловушка для России". "Когда и если голод действительно грянет, в нем будет огульно обвинена наша страна, это раз. А затем в беднейшие страны мира пойдет западная гуманитарная помощь, обусловленная требованием отказаться от любой поддержки России и впредь "голосовать только правильно". Беспроигрышно, с точки зрения Запада, поскольку страдания сотен миллионов людей в расчет приниматься не будут", — подчеркнул Косачев.

По словам законодателя, на самом деле катастрофа реальна, и она не отложена на осень, а закладывается уже сейчас, в эти недели и дни. Поскольку большинство бедных стран не смогут в этом году внести в почву удобрения, требуемые для собственного урожая. Цены на эти удобрения резко выросли, и причин тому несколько, причем все — рукотворные. В Китае рассказали, кто расплачивается за санкции Запада

"Аммиачные удобрения зависят от цен на газ, а его стоимость в Европе (читай — в мире) выросла многократно в результате западных авантюр со спотовым рынком вместо долгосрочных контрактов, сжиженным газом из США и отказом от нового трубопровода из России", — пояснил Косачев.

Калийные удобрения в значительных объемах заблокированы санкциями Запада в Беларуси, России и Китае — основных мировых поставщиках, цены опять же взлетели. Фосфатные удобрения в таких условиях, разумеется, тоже не могут сохраняться в прежней цене, добавил он. "Вывод — из-за отсутствия удобрений (а не "из-за Украины") грядёт страшный неурожай в третьем мире, грядёт из-за разрушительной санкционной политики Запада", — отметил он.

Кроме того, сбои в поставках зерна из России действительно могут быть. Но опять же не потому, что Россия перестанет это зерно поставлять, виды на урожай у нас самые благоприятные, а "потому что нашему экспорту будут искусственно мешать уже транспортными санкциями Запада", — написал парламентарий.

Да и военные действия на Украине идут далеко не по всей стране, чтобы говорить о ее выпадении из цепочек зерновых поставок, заключил Косачев.