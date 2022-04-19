СМИ: встреча G20 пройдет без итогового заявления из-за участия России
Агентство dpa: встреча министров финансов G20 пройдет без итогового заявления из-за участия России
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БЕРЛИН, 19 апр — ПРАЙМ. Итогового заявления по встрече министров финансов G20 не будет из-за участия России, сообщило агентство dpa, ссылаясь на источник в правительственных кругах Германии.
"Можно предположить, что представители России тоже захотят принять участие во встрече. Поэтому трудно представить совместное заявление на основе консенсуса", — говорится в сообщении.
Ранее в Минфине РФ сообщили, что российскую делегацию на встрече возглавит министр финансов Антон Силуанов.
Ежегодная встреча глав ЦБ и министров финансов стран "двадцатки" состоится на текущей неделе. В этом году участники смогут посетить мероприятие лично или подключиться в онлайн-формате. Министры в ходе встречи обсудят в том числе влияние спецоперации РФ на мировую экономику.
https://1prime.ru/world/20220419/836700241.html
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