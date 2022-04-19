БЕРЛИН, 19 апр — ПРАЙМ. Итогового заявления по встрече министров финансов G20 не будет из-за участия России, сообщило агентство dpa, ссылаясь на источник в правительственных кругах Германии. Силуанов возглавит делегацию от России на встрече G20 в Вашингтоне

"Можно предположить, что представители России тоже захотят принять участие во встрече. Поэтому трудно представить совместное заявление на основе консенсуса", — говорится в сообщении.

Ранее в Минфине РФ сообщили, что российскую делегацию на встрече возглавит министр финансов Антон Силуанов.

Ежегодная встреча глав ЦБ и министров финансов стран "двадцатки" состоится на текущей неделе. В этом году участники смогут посетить мероприятие лично или подключиться в онлайн-формате. Министры в ходе встречи обсудят в том числе влияние спецоперации РФ на мировую экономику.