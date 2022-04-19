МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Московская биржа провела встречу с представителями биржевой инфраструктуры Ирана. Об этом рассказал управляющий директор департамента развития бизнеса Московской биржи Кирилл Пестов, выступая на конференции по финансовой грамотности и финансовой доступности FINFIN 2022.

Он сказал, что буквально неделю назад встречался с представителями биржевой инфраструктуры Ирана. Приезжали представители центрального депозитария, он же является центральным контрагентом для всех бирж, которые есть в Иране.

Пестов напомнил, что крупнейшая биржа в Иране — это Тегеранская фондовая биржа, на которой торгуются акции иранских компаний.

"В условиях санкций сорокалетних этот рынок полностью замкнут на себе. Что показал опыт Ирана: там обращаются более 600 компаний. При населении более 80 миллионов человек порядка 50 миллионов граждан Ирана имеют брокерские счета", — сообщил Пестов.