МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ / Dow Jones. Рост цен на энергоносители и продукты питания, кризис на Украине и связанные с Covid локдауны в Китае привели к понижению прогноза по мировому экономическому росту, заявил всемирный банк в преддверии весенних заседаний на этой неделе. Эксперты объяснили, что может повлиять на новые инвестиции в Россию

Всемирный банк, один из крупнейших международных кредиторов для стран с более низким уровнем доходов, понизил прогноз по мировому ВВП в этом году до 3,2% с январского прогноза 4,1%.

Развивающиеся страны “сталкиваются с внезапным ростом цен на энергоносители, удобрения и продукты питания, а также с перспективой повышения процентных ставок”, — заявил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс в понедельник.

Ранее банк ожидал сокращения экономики Украины на 45,1% в этом году, хотя масштаб сокращения зависит от продолжительности боевых действий на Украине.

Всемирный банк сообщил, что предоставит Украине экстренное финансирование на сумму почти 1 млрд долларов и еще 1,5 млрд долларов на жизненно важные государственные услуги.

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