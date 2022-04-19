МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. В Международном валютном фонде (МВФ) не прогнозируют рецессию в экономике США. Об этом сообщил директор департамента денежно-кредитных систем и рынков капитала МВФ Тобиас Адриан.

Как отметил Адриан, пока в фонде не ожидают рецессии, однако сохраняются риски неблагоприятного развития ситуации в американской экономике. "Если последуют дальнейшие негативные шоковые удары по предложению или по реальной активности, то определенно, мы можем увидеть худшие результаты, чем те, которые сейчас прогнозируются в базовом сценарии", — заявил представитель МВФ в ходе брифинга.

Он также отметил, что "США сейчас находятся в ситуации высокого риска, и очень важно, чтобы Федеральная резервная система опиралась на данные и четко транслировала свои планы по монетарной политике".

Напомним, что ранее сегодня МВФ ухудшил прогноз роста экономики США на 2022 год до 3,7% с январской оценки в 4%, а на 2023 год — до 2,3% против 2,6%, как ожидалось ранее. Эксперты фонда связывают снижение прогноза с быстрым отказом ФРС от монетарной политики.