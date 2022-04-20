МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Напряженность в отношениях между США и Саудовской Аравией достигла небывалого уровня после начала специальной военной операции России на Украине, пишет во вторник газета Wall Street Journal со ссылкой на американских и саудовских должностных лиц. Foreign Policy: Саудовская Аравия хочет отомстить Байдену

Как отмечает газета, отношения между США и их ближневосточным партнером "достигли самого низкого уровня за последние десятилетия" в 2019 году на фоне скандала из-за убийства оппозиционного саудовского журналистам Джамаля Хашукджи. Тогда, еще будучи кандидатом в президенты, Джо Байден пообещал превратить Саудовскую Аравию в "изгоя" на мировой арене из-за ситуации с правами человека в этой стране.

Эта динамика получила продолжение в 2022 году, в разгар украинского кризиса. Как отмечают собеседники газеты, в недавних контактах Белый дом настаивал, чтобы Эр-Рияд нарастил добычу нефти, чтобы добиться ее снижения на мировом рынке и тем самым "подорвать финансирование" военной операции РФ на Украине. Однако королевство не отреагировало на этот запрос.

"В конце концов 36-летний наследный принц (Мухаммед бен Сальман Аль Сауд — ред.) накричал на (советника президента США по нацбезопасности — ред.) Джейка Салливана после того, как тот поднял вопрос об убийстве в 2018 году саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Принц заявил Салливану, что впредь не желает обсуждать этот вопрос, и что США могут забыть о своей просьбе нарастить добычу нефти", — цитирует издание своих собеседников, ссылаясь на недавний визит Салливана на Ближний Восток.

Источники утверждают, что на фоне этих разногласий саудовская сторона отменила запланированный визит в страну главы Пентагона Ллойда Остина. Официальная причина такого решения — накладки в расписании, однако в тот же вечер в Эр-Рияде приняли "одного из высокопоставленных российских политиков, находящегося под санкциями США". Имя российского чиновника при этом не называется.

После начала российской спецоперации на Украине мировые цены на нефть резко подскочили, но в этой ситуации Саудовская Аравия предпочла не предпринимать каких-либо резких действий, отмечают собеседники. В США склонны полагать, что саудовцы более склонны развивать сотрудничество с Кремлем, нежели с Белым домом, тем более в марте текущего года члены королевской семьи несколько раз отклоняли предложения привести телефонные разговоры с представителями Вашингтона.