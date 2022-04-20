МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Агентство Блумберг передает со ссылкой на источники, что Италия откажется выполнять российские условия по оплате за газ, если Евросоюз придет к выводу, что это нарушает его санкции. Премьер Италии назвал немотивированными цены на российский газ

Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.

"Италия откажется выполнять новые условия оплаты за газ, которых требует Москва, если Европейский союз придет к выводу, что это нарушит санкции", — передает агентство.

Согласно источникам, в ходе предварительной оценки ЕС пришел к выводу, что российские условия оплаты являются явным нарушением санкций. Источники отмечают, что итальянское правительство ждет, пока Брюссель завершит свой юридический анализ, прежде чем предпринимать какие-либо действия.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Венгрия нарушит санкции, если будет платить за российский газ в рублях.

Страны Запада объявили серию новых санкций против РФ из-за Украины, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов. Курс на отказ от поставок нефти и газа из РФ активно поддерживается США, призывающими альтернативных производителей нарастить свою добычу.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.