Россия призывала США отказаться от политики блокады и санкций
Посольство РФ в Вашингтоне призвало США отказаться от бесперспективной политики блокады и санкций
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МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Россия призывает США отказаться от бесперспективной политики блокады и санкций в их внешнеполитическом курсе, заявило во вторник российское посольство в Вашингтоне.
Комментарий дипмиссии был приурочен к сообщениям о предстоящем 21 апреля новом раунде диалога высокого уровня между США и Кубой по проблемам миграции. Посольство РФ поприветствовало такой шаг.
"Диалог всегда лучше, чем его отсутствие. Пора США отказаться от бесперспективной политики блокады и санкций в их внешней политике", — говорится в комментарии посольства, опубликованном в его аккаунте в Twitter.
https://1prime.ru/world/20220420/836705507.html
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