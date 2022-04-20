МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Россия призывает США отказаться от бесперспективной политики блокады и санкций в их внешнеполитическом курсе, заявило во вторник российское посольство в Вашингтоне. В Минфине США заявили о возможности отмены антироссийских санкций

Комментарий дипмиссии был приурочен к сообщениям о предстоящем 21 апреля новом раунде диалога высокого уровня между США и Кубой по проблемам миграции. Посольство РФ поприветствовало такой шаг.

"Диалог всегда лучше, чем его отсутствие. Пора США отказаться от бесперспективной политики блокады и санкций в их внешней политике", — говорится в комментарии посольства, опубликованном в его аккаунте в Twitter.