В Мексике одобрили национализацию предприятий по разработке лития
В Мексике одобрена реформа закона о горной добыче, позволяющая национализировать разработку лития
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МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Пленум верхней палаты мексиканского конгресса одобрил в целом реформу закона о горной добыче, устанавливающий литий национальным достоянием и передающий государству исключительные права на его разведку, разработку и промышленное использование.
"87 голосами за, при 20 против при 16 воздержавшихся, принят в целом, включая статьи, не вынесенные на обсуждение, проект реформы Закона о добыче полезных ископаемых в отношении разведки и разработки лития", — говорится в сообщении в блоге сената в Twitter.
В проекте реформы, которую инициировал президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор, разведка, добыча и использование лития определены как отрасль государственного значения, где частным компаниям не предоставляют каких-либо концессий, лицензий, контрактов или разрешений.
Новые нормы предусматривают создание национальной компании, которая займется разведкой и эксплуатацией минерала при поддержке Геологической службы Мексики.
https://1prime.ru/world/20220420/836705922.html
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