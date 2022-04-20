МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Пленум верхней палаты мексиканского конгресса одобрил в целом реформу закона о горной добыче, устанавливающий литий национальным достоянием и передающий государству исключительные права на его разведку, разработку и промышленное использование. Банк Мексики повысил ключевую ставку на 50 пунктов

"87 голосами за, при 20 против при 16 воздержавшихся, принят в целом, включая статьи, не вынесенные на обсуждение, проект реформы Закона о добыче полезных ископаемых в отношении разведки и разработки лития", — говорится в сообщении в блоге сената в Twitter.

В проекте реформы, которую инициировал президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор, разведка, добыча и использование лития определены как отрасль государственного значения, где частным компаниям не предоставляют каких-либо концессий, лицензий, контрактов или разрешений.

Новые нормы предусматривают создание национальной компании, которая займется разведкой и эксплуатацией минерала при поддержке Геологической службы Мексики.