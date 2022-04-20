МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Китайская народная республика (КНР) намерена продолжать укреплять стратегические связи с Россией, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного дипломата. Bloomberg узнал о возможном отказе Италии платить за газ в рублях

По мнению собеседник агентства, Китай демонстрирует, что отношения остаются прочными.

В частности, заместитель министра иностранных дел Китая Ле Юйчэн призвал к углублению связей с Россией в ряде областей. Это обсуждалось в ходе встречи с российским посланником Андреем Денисовым, говорится в заявлении МИД КНР.

Отмечается, что скачок товарооборота между двумя странами почти в 30% за первые три месяца этого года показывает "большую устойчивость и внутренний динамизм двустороннего сотрудничества".

Однако, уточняет агентство, рост торговли между странами в основном была до 24 февраля, а в марте китайский экспорт в Россию снизился. Это произошло на фоне усиления санкций против Москвы, падение курса национальной валюты и исключение России из системы SWIFT. Это, считает Bloomberg, сдерживало экспорт китайских производителей.

"Независимо от того, как может измениться международный ландшафт, Китай продолжит укреплять стратегическую координацию с Россией для взаимовыгодного сотрудничества, совместно защищать общие интересы двух стран и содействовать построению нового типа международных отношений и сообщества с общим будущим для человечества", — говорится в заявлении китайского дипломата.

Денисов в свою очередь отметил, что Россия рассматривает отношения с Китаем как "дипломатический приоритет".