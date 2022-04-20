МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Ряд стран ЕС предлагают прекратить импорт из РФ ядерного топлива, запретить российские новостные телеканалы, приостановить выдачу виз россиянам и ввести новые санкции против якобы "связанных с Кремлем" физических лиц и компаний. Об этом пишет агентство Рейтер со ссылкой на источники. Инфляция в Германии выросла до рекордных показателей

По данным агентства, Еврокомиссия сейчас работает над увеличением доступности альтернативных источников энергии, чтобы попытаться "сократить цену отказа от российской нефти" и убедить Германию и ряд других "сопротивляющихся" стран принять эту меру.

В сообщении также указывается, что ряд стран ЕС также настаивают на других новых ограничениях. Эти меры включают… прекращение импорта ядерного топлива из России, новый запрет на российские новостные каналы, приостановка (выдачи) виз для россиян и введение санкций против дополнительных лиц и компаний, связанных с Кремлем", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ни одна из этих мер не была предложена официально, у стран по ним разные позиции.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".

По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.

Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, эти санкции весьма серьезны, но Россия готовилась к ним заблаговременно.