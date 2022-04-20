МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Совет министров Кипра решил начать процесс лишения кипрского гражданства еще четырех граждан России и членов их семей. Об этом сообщила заместитель официального представителя кипрского правительства Ниови Паризину. Bloomberg: экономика России противостоит самым мрачным прогнозам

Заседание совета министров под председательством президента Никоса Анастасиадиса состоялось в среду.

"Совет министров принял решение о начале процесса лишения кипрского гражданства четырех человек. Решение также распространяется на их иждивенцев. Это четыре новых человека, которые фигурируют в обновленном санкционном списке Еврокомиссии", — говорится в письменном заявлении Паризину, поступившем в РИА Новости.

"С сегодняшним решением общее количество лиц, в отношении которых было принято решение о лишении кипрского гражданства, составляет восемь из общего числа 1091 человек, в отношении которых были введены санкции ЕС", — заявила она.

Власти Греции в соответствии с законодательством о защите персональных данных не называют фамилии людей, которые могут лишиться кипрского гражданства. Однако неделю назад газета "Филелефтерос" сообщила, что гражданства Кипра могут лишиться включенные в санкционные списки ЕС Михаил Гуцериев, Александр Пономаренко, Вадим Мошкович, Алексей Кузьмичев и члены их семей.

Президент Кипра Никос Анастасиадис ранее сообщил журналистам, что совет министров на заседании 7 апреля уполномочил министра внутренних дел приступить к процессу аннулирования паспортов четырех человек.

Отмечается, что Кипр с 2007 года предоставлял гражданство иностранным инвесторам и предпринимателям. С 2013 года в стране действовала Кипрская инвестиционная программа (КИП), по которой иностранцы могли получить гражданство страны в обмен на инвестиции. Программа с 2013 года насчитывала порядка 8 миллиардов евро инвестиций, власти выдали около 4 тысяч "золотых паспортов" тем, кто вложил в экономику 2,5 миллиона долларов. Она была отменена 1 ноября 2020 года. Решение о прекращении программы было принято сразу после выхода в эфир фильма-расследования телеканала "Аль-Джазира" о причастности представителей кипрских властей к планам продажи паспортов преступникам. Расследование вызвало громкий скандал.