МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Власти Великобритании планируют ввести новые санкции против России на этой неделе. Об этом сообщает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленный источник.

Согласно информации последнего, под санкции, вероятно, попадут военные и оборонные российские компании, "олигархи" и приближенные к ним люди.

Источник также отметил, что Британия также рассматривает возможность увеличения тарифов на ряд российских товаров. В ближайшие недели санкции могут быть также введены против индивидуальных лиц и организаций, которые занимаются "распространением дезинформации", добавил источник.

Агентство отмечает, что новые санкционные планы еще не были нигде опубликованы. МИД Британии отказался комментировать агентству данную информацию в соответствии с политикой правительства Великобритании не обсуждать будущие санкции.