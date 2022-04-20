Путин прогнозирует не только рост цен на металл в Европе, но и инфляцию
МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Европейские бюрократы проигнорировали интересы своих предпринимателей, цены на металл в Европе будут расти, как и инфляция. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
По его словам, недружественные шаги в отношении российских металлургов приняты в угоду сиюминутным политическим интересам, под этим предлогом перечеркнуты связи, которые нарабатывались годами, базировались на таких рациональных вещах, как деловая репутация. взаимный интерес и экономическая эффективность.
"Эти ключевые, опорные для бизнеса понятия оказались лишними в политической игре евробюрократов. Если говорить напрямую, то интересы европейских предпринимателей, которые в кооперации с российскими компаниям производят товары, обеспечивают занятость, были просто проигнорированы, отставлены в сторону", — сказал Путин на совещании по вопросам развития металлургического комплекса.
Он обратил внимание, что такая грубая и недальновидная политика негативно скажется на экономиках стран Европы, приведет к резкому росту стоимости металлов на их рынках.
"Ну а значит, пойдет вверх и инфляция, снизится благополучие европейских потребителей, рядовых граждан. Такова цена принятых решений", — подчеркнул глава государства.
https://1prime.ru/world/20220420/836713442.html