2022-04-20T21:08:00+03:00
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2022
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Силуанов предупредил G20 о последствиях роста цен на энергоносители
Мировая экономика
Новости
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СИЛУАНОВ ПРЕДУПРЕДИЛ ФИНАНСОВУЮ G20 О ГРЯДУЩИХ ТЯЖЕЛЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ РОСТА ЦЕН НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ И СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЮ ДЛЯ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН — МИНФИН РФ СИЛУАНОВ ПРИЗВАЛ ПАРТНЁРОВ... ПРАЙМ, 20.04.2022
энергетика, экономика, мировая экономика, новости, антон силуанов, g20, энергоносители
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СИЛУАНОВ ПРЕДУПРЕДИЛ ФИНАНСОВУЮ G20 О ГРЯДУЩИХ ТЯЖЕЛЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ РОСТА ЦЕН НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ И СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЮ ДЛЯ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН — МИНФИН РФ
СИЛУАНОВ ПРИЗВАЛ ПАРТНЁРОВ ПО G20 ИЗБЕГАТЬ ПОЛИТИЗАЦИИ ДИАЛОГА И ПОДЧЕРКНУЛ, ЧТО "ДВАДЦАТКА" ВСЕГДА БЫЛА И ОСТАЁТСЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ ФОРМАТОМ — МИНФИН РФ
РЯД СТРАН ФИНАНСОВОЙ G20 ЗАЯВИЛИ О ВАЖНОСТИ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ ГЛОБАЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ НЕЗАВИСИМО ОТ РЕШЕНИЙ ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН — МИНФИН РФ
Новость дополняется.