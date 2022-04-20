СИЛУАНОВ ПРЕДУПРЕДИЛ ФИНАНСОВУЮ G20 О ГРЯДУЩИХ ТЯЖЕЛЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ РОСТА ЦЕН НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ И СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЮ ДЛЯ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН — МИНФИН РФ

СИЛУАНОВ ПРИЗВАЛ ПАРТНЁРОВ ПО G20 ИЗБЕГАТЬ ПОЛИТИЗАЦИИ ДИАЛОГА И ПОДЧЕРКНУЛ, ЧТО "ДВАДЦАТКА" ВСЕГДА БЫЛА И ОСТАЁТСЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ ФОРМАТОМ — МИНФИН РФ

РЯД СТРАН ФИНАНСОВОЙ G20 ЗАЯВИЛИ О ВАЖНОСТИ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ ГЛОБАЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ НЕЗАВИСИМО ОТ РЕШЕНИЙ ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН — МИНФИН РФ

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