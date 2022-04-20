МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Экономика США росла умеренными темпами, однако перспективы дальнейшего роста ухудшаются в связи с неопределенностью вокруг геополитической ситуации и дальнейшего роста цен, следует из "Бежевой книги" (Beige Book) — сводки комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) об экономическом положении в стране.

"Экономическая активность росла умеренными темпами с середины февраля… Прогноз будущего роста омрачился неопределенностью, вызванной недавними геополитическими событиями и ростом цен", — говорится в документе.

Потребительские расходы выросли в коммерции и сфере нефинансовых услуг, поскольку число заболеваний COVID-19 сократилось по всей стране. Производственная активность была в целом стабильной, однако сбои в цепочках поставок, дефицит рабочей силы и высокие цены на сырье мешают компаниям удовлетворять спрос. Продажи автомобилей по-прежнему сдерживаются нехваткой продукции. Операции с коммерческой недвижимостью выросли в связи с открытием офисов и розничных магазинов.

Занятость в США росла умеренными темпами, спрос на рабочую силу оставался высоким в большинстве округов и секторов. Однако найм сдерживался общей нехваткой работников, хотя некоторые округа и отметили улучшение в этой сфере. Многие компании сообщали о значительной текучке кадров. Компании также отметили, что инфляционное давление способствовало росту зарплат, при этом некоторые округа указали на снижение темпов роста.

Инфляционное давление в целом по-прежнему оставалось сильным, а компании продолжали перекладывать растущие цены на сырье на потребителей. Собеседники ФРС, в основном из производственного сектора, сообщили о сильном увеличении цен на материалы, перевозки и рабочую силу. Многие округа отметили скачки цен на энергоносители, металлы и сельскохозяйственные материалы с начала конфликта вокруг Украины и введения карантина в Китае. Некоторые из округов указали на снижение уровня продаж из-за высоких цен.

"Бежевая книга" (Beige Book) — сводка комментариев ФРС об экономическом положении в стране, содержит описание текущей экономической ситуации в 12 округах: Бостоне, Нью-Йорке, Филадельфии, Кливленде, Ричмонде, Атланте, Чикаго, Сент-Луисе, Миннеаполисе, Канзас-Сити, Далласе и Сан-Франциско.