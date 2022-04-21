МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Главы минфинов и центробанков стран "семерки" заявили, что они "предоставили и пообещали" Украине поддержку на сумму более 24 миллиарда долларов на текущий год. Германия готова избавить Европу от оружия времен СССР, отдав его Украине

"Вместе с международным сообществом мы предоставили и пообещали значительную дополнительную поддержку, размер которой превышает 24 миллиарда долларов США, на 2022 год и последующий период, и в материальном, и в финансовом выражениях", — говорится в заявлении министров финансов и председателей ЦБ.

Согласно документу, Киев с 2014 по 2021 годы получил экономическую поддержку в размере более 60 миллиардов США.

"При необходимости мы готовы сделать больше", — указывается в заявлении.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.