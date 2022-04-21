МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Весь мир плывет на одном корабле с общей судьбой, и недопустимо пытаться выбросить какую-либо страну за борт, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в видеообращении для Азиатского экономического форума, который проходит в Боао на китайском острове Хайнань. Си Цзиньпин призвал уменьшать влияние санкций из-за Украины

"Все страны мира плывут на одном большом корабле с общей судьбой. Если они хотят пересечь яростные волны и продолжать путь к светлому будущему, они должны действовать в одном направлении. Недопустимо пытаться бросить кого-либо в море", – приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.

Он также заявил о необходимости отказа от политики двойных стандартов и злоупотребления односторонними санкциями. Си Цзиньпин отметил, что необходимо придерживаться мирного разрешения разногласий и споров между странами посредством диалога и консультаций, а также поддерживать все усилия, способствующие мирному урегулированию кризисов.

Азиатский экономический форум, который неформально называют "восточным Давосом", открылся в среду. В этом году форум, который продлится по 22 апреля, пройдет под девизом "Мир в условиях COVID-19 и после: совместная работа для глобального развития и общего будущего".

Ожидается, что представители властей, бизнеса, научных кругов и СМИ из разных стран обсудят повестку постпандемического развития Азии и всего мира. Форум проходит в очном формате с использованием онлайн-технологий.