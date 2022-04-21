МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Инфляция и увеличение налогов при сохранении нынешней политики администрации Байдена по "закачиванию" денег в американскую экономику могут привести к ее краху, заявил телеведущий Такер Карлсон в эфире Fox News. Об этом сообщает РИА Новости. Американский эксперт объяснил, что может привести США к краху

По мнению Калсона, резкий скачок цен, особенно на "большие вещи", которые "стали дороже всего", свидетельствует об ослаблении доллара, что "создало беспрецедентный пузырь активов".

"Это значит, что инвесторы по всему миру спешат конвертировать доллары США, которые все больше обесцениваются, в предметы, которые могут сохранить ценность в долгосрочной перспективе… Именно так и бывает, когда закачиваешь в экономику слишком много денег. Деньги начинают дешеветь", — констатировал Карлсон.



По его утверждению, "никто не верит", что повышение процентных ставок способно быстро взять под контроль инфляцию, а вместе с ценами растут налоги, в результате чего американцам придется сокращать расходы на покупки.