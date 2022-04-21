МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Соединенные Штаты надеются повторить на Украине прошлый опыт "зарабатывания денег на военном конфликте", а также хотят "приструнить" Европу, которая не хочет находиться под их влиянием, пишет китайское издание "Хуаньцю шибао". Однако автор материала, вице-президент Китайского общества международных отношений и декан Института международных отношений и регионального развития Восточно-китайского педагогического университета Лю Цзюнь, напоминает о неизбежности расплаты.

После обострения российско-украинского конфликта Вашингтон вместе с западными союзниками нарастили экономическую и военную помощь Киеву, а также ввели несколько пакетов санкций против Москвы. Было не только не использовано влияние США как крупной державы, чтобы направить стороны к миру и стимулировать проведение переговоров, вместо этого как бы случайно Белый дом способствовал бессрочному продлению кризиса.

По мнению автора статьи, США надеются своими действиями повторить прошлый опыт "зарабатывания денег за счет военного конфликта". Ничего не делая, страна извлекает выгоду из чужого противостояния, максимально реализовывая свои стратегические и экономические намерения и продолжая поддерживать собственную гегемонию.

"Во-первых, с помощью российско-украинского кризиса США могут продолжать манипулировать НАТО, удерживать Европу под контролем, истощать геостратегические ресурсы России и укреплять глобальную гегемонию", — переводит текст статьи ИноСМИ.

После окончания Второй мировой войны страны Европы жили и развивались под защитой США. В свою очередь блок НАТО стал для Вашингтона мощным инструментом контроля над европейскими союзниками.

Однако после завершения холодной войны и распада СССР на европейском материке появились мир и надежда. Теперь уже Европа хочет избавиться от контроля Америки и двигаться к стратегической автономии. Это неизбежно создаст серьезные проблемы для гегемонии США и геостратегических интересов этого государства в Европе.

Развитие ситуации вокруг Украины с 2014 года, а особенно "специальная военная операция", начатая сейчас Россией, коренным образом изменили отношения между Россией, США и странами Запада. Помимо этого, у Белого дома появилась редкая возможность: в очередной раз США заставили Европу почувствовать страх войны, а Москве пришлось мириться с беспрецедентно жесткими санкциями. Что касается Украины, то она стала "пешкой" и агентом Америки в борьбе против Кремля. При этом сами Штаты могут спокойно наблюдать за пожаром с другого берега и извлекать выгоду из чужого конфликта: за счет продажи оружия, завоевания новых рынков для своих товаров и так далее.

"Международная общественность в целом считает, что в российско-украинском кризисе нет победителя, он выгоден только США. Если взглянуть объективно, Соединенные Штаты собрали "богатый урожай" в областях геополитики, военной промышленности, энергетики и финансов, что также является основной причиной, по которой Штаты надеются, что напряженность между Россией и Украиной будет длиться как можно дольше. Я полагаю, что в краткосрочной перспективе повторение истории "зарабатывания денег на военном конфликте", безусловно, может принести Соединенным Штатам очевидную пользу, но в долгосрочной перспективе это просто выступление в роли собственного "могильщика", и история со временем это докажет", — подытожил автор статьи.



