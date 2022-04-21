Немецкий экономист Майер предупредил Евросоюз о длительной инфляции и крахе евро
МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Бывший главный Deutsche Bank Томас Майер считает, что евро как валюта становится все неустойчивым.
Как пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN) со ссылкой ан экономиста, Евросоюз в скором времени ждет длительная инфляция, которая вполне может "убить" евро.
Он считает, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) продолжает печатать новые банкноты, однако не способен и не хочет изменить сложившуюся ситуацию.
Экономист пояснил, что инфляция в регионе присутствия евро будет иметь не только экономические, но и политические, социальные последствия. В частноси, это видно на примере гиперинфляции в Германии в начале 20-х годов прошлого века, уточнил немецкий экономист.
"Она способствовала приходу к власти национал-социалистов", — напомнил эксперт. Граждане начнут искать замену официальным деньгам, прогнозирует Майер.
Евро ждет крах, предупредил экономист.
https://1prime.ru/world/20220421/836719695.html