МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Бывший главный Deutsche Bank Томас Майер считает, что евро как валюта становится все неустойчивым.

Как пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN) со ссылкой ан экономиста, Евросоюз в скором времени ждет длительная инфляция, которая вполне может "убить" евро.

Он считает, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) продолжает печатать новые банкноты, однако не способен и не хочет изменить сложившуюся ситуацию.

Экономист пояснил, что инфляция в регионе присутствия евро будет иметь не только экономические, но и политические, социальные последствия. В частноси, это видно на примере гиперинфляции в Германии в начале 20-х годов прошлого века, уточнил немецкий экономист.

"Она способствовала приходу к власти национал-социалистов", — напомнил эксперт. Граждане начнут искать замену официальным деньгам, прогнозирует Майер.

Евро ждет крах, предупредил экономист.