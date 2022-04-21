МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Экс-глава Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин выступил с призывом о роспуске блока НАТО, сообщает The Times.

Корбин подверг критике главу правительства Британии Бориса Джонсона и президента США Джо Байдена за то, что они делают недостаточно для поощрения "диалога и мира".

По мнению британского политика, необходимо, чтобы "все военные альянсы" были распущены.

На вопрос Times Radio о том, считает ли Корбин необходимым распустить альянс НАТО, он ответил:

"Я бы хотел увидеть мир, в котором мы начали бы в конечном итоге распускать все военные альянсы. Вопрос должен заключаться в том, как лучше всего установить мир в будущем? За счет большего числа альянсов? Большего военного наращивания? Или за счет прекращения конфликта на Украине и других конфликтов?", — рассуждает он.

Он добавил, что альянсы только подстегивают наращивание военного потенциала друг друга. Это приводит к еще большей опасности.

Корбин также заявил, что является страстным противником военных вмешательств стран Запада и выступает за "диалог" в ситуации на Украине.