МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Рост инфляции в США и ставок по ипотечным кредитам может привести к рецессии, считают опрошенные РИА Новости американские эксперты. Экономист объяснил, как США реализуют в Европе "план Маршалла наоборот"

Ставки по ипотечным кредитам в США достигли 12-летнего максимума на прошлой неделе, цены на жилье установили новый рекорд в марте. Это происходит на фоне высочайшей за 40 лет инфляции.

"Сценарий при нынешних темпах будет заключаться в повышении процентных ставок, повышении цен и возможной рецессии, что маловероятно, но не невозможно", — сказал РИА Новости главный экономист Redfin Дэрил Фэйрвезер.

Профессор экономики и предпринимательства университета штата Джорджия Изабель Трилбу Монлуи предупредила, что компании, получающие рекордную прибыль, могут отказаться от снижения цен в случае рецессии. Она сказала, что люди могут винить рынок недвижимости, цены на бензин или проблемы с цепочкой поставок, но проблема есть и в корпоративной жадности.

"Хотя ФРС повысит процентные ставки, чтобы охладить рынок недвижимости и замедлить легкий доступ к деньгам, неясно, снизят ли цены компании, которые убедились, что рынок может выдержать определенную цену. Например, авиакомпании ввели сборы за багаж для борьбы с рецессией 2008 года и высокими ценами на топливо, но они никуда не делись, верно?" — сказала она.

По словам Монлуи, хотя номинальная заработная плата выросла, реальная заработная плата снизилась. "Итак, у нас есть люди, которые усерднее работали последние два-три года, и они, по сути, зарабатывают меньше. Значительно меньше. Это очень важно для людей, которые уже жили от зарплаты до зарплаты", — сказала Монлуи.

Она отметила, что рассчитывать на повышение зарплаты, которое поглотит инфляцию, работникам не приходится.