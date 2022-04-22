МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Немецкий экспорт в Россию из-за санкций сократился в марте на 57,5%, или на 2,5 миллиарда евро по сравнению с показателями марта 2021-го. В результате Российская Федерация опустилась с пятого на 12-е место среди важнейших для ФРГ торговых партнеров, передает Der Spiegel со ссылкой на Федеральное статистическое управление. Об этом сообщает Lenta.ru. Инфляция в Германии выросла до рекордных показателей



В целом немецкий экспорт в государства за пределами Евросоюза сократился в марте по сравнению с февралем на 7,2% — до 52,8 миллиарда евро. Но по сравнению с прошлогодним мартом экспорт вырос на 3,2%. Соединенным Штатам, своему главному торговому партнеру за пределами Евросоюза, Германия поставила в марте товаров на 13,5 миллиардов евро. При этом немецкий экспорт в Китай составил 10,2 миллиарда, в Великобританию — 6,4 миллиарда евро.