МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Министр финансов Украины Сергей Марченко подписал со Всемирным банком соглашение о выдаче Украине гранта в размере 88,5 миллиона евро из Целевого фонда на политику развития в сфере экономического восстановления, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Украина запросила деньги для продолжения функционирования экономики

"Во время нашей встречи министр финансов Сергей Марченко подписал со Всемирным банком соглашение о выдаче Украине гранта в размере 88,5 миллиона евро из Целевого фонда на политику развития в сфере экономического восстановления", — написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Президент Всемирного банка Дэвид Мэлпасс ранее заявил, что банк оценил нанесенный Украине ущерб от боевых действий с точки зрения зданий и инфраструктуры в 60 миллиардов долларов. Владимир Зеленский на круглом столе в рамках мероприятий весенней сессии МВФ заявил, что Украина, по предварительным оценкам, потеряла 550 миллиардов долларов в результате разрушений.