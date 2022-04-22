Вышли данные по росту потребительских в цен Японии
Потребительские цены в Японии в марте выросли на 1,2% в годовом выражении
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МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Потребительские цены в Японии в марте выросли на 1,2% в годовом выражении после инфляции в 0,9% месяцем ранее, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны.
При этом в месячном выражении цены за март выросли на 0,4%, как и в феврале.
Базовые потребительские цены в стране (в расчет которых не входит стоимость продуктов питания) выросли в годовом выражении на 0,8%, что совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX.
https://1prime.ru/world/20220422/836727542.html
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