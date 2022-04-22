МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. На внутреннем американском рынке рост цен продолжает превалировать над уровнем зарплат. Это заставляет среднего американского гражданина влезать в кредиты, пишет Schiffgold.

В феврале текущего 2022 года потребительский долг в США рос самыми быстрыми темпами за последние 20 лет. По данным Федеральной резервной системы (ФРС), совокупный потребительский долг в Штатах в последнем месяце зимы вырос на 11,3% и составил $41,8 млрд. Это рекорд с ноября 2001 года: аналитики прогнозировали прирост этот показателя на $15 миллиардов.

Сейчас американцы должны в общей сложности $4,48 триллиона в виде потребительских кредитов.

Данные ФРС по потребительскому долгу включают:

задолженность по кредитным картам,



студенческие ссуды,

автокредиты.



Этот показатель не учитывает задолженность по ипотечным кредитам.

Если включить сюда ипотечные займы американцев, то окажется, долг составляет $15 триллионов.

Также сообщается, что граждане США в феврале стремительно тратили деньги со своих кредитных карт: возобновляемый кредит, прежде всего задолженность по кредитным картам, вырос на небывалые 20,7%. Совокупная задолженность жителей Штатов по кредитным картам в настоящее время составляет более 1,06 триллиона долларов.