МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Санкции стран Запада, примененные к России, "наказали" весь мир, поставив под угрозу глобальную финансовую систему, пишет американское издание Foreign Policy (FP).

Все больше государств задумываются об отказе от доллара в своих расчетах. Сейчас у американской валюты только один конкурент, считает автор статьи.

Пекин может ускорить процесс глобальной расстыковки сил, считает обозреватель. Западные санкции, введенные против России в ответ на проведение специальной операции на Украине, по всей видимости, ускорят процесс экономического разрыва США и Китая. Он уже начался. Особенно ситуация станет заметна, если Пекин воспользуется удачной возможностью и сделает свою валюту юань и финансовую архитектуру привлекательными для всего остального мира.

Перекрыв Кремлю доступ почти к половине золотовалютных резервов России, Белый дом показал: грубая финансовая сила все еще находится в руках у стран Запада. Это только усилит решимость Китая идти собственным идеологическим путем. Поднебесная сможет выкроить для себя сферу геополитического влияния.

США и другие крупные игроки на политической арене Запада тоже лишили большинство российских банков и финансовых структур правом пользоваться глобальной системой межбанковских сообщений SWIFT, а также доступа к корреспондентским банкам США, именно они являются важным инструментом осуществления международных платежей.

Такие кары наверняка ускорят тенденцию раздвоения мировой экономической и финансовой системы. Моя фирма Enodo Economics несколько лет назад назвала этот процесс "большой расстыковкой". Важной чертой формирующегося нового порядка станет финансовая самодостаточность.

Издание отмечает, что не только Пекин воздерживается от осуждения России за проводимую ею операцию и высказывает обеспокоенность из-за введенных санкций. "Любая страна, встревоженная тем, насколько беспощадно Запад применяет финансовую силу государства, может решить, что пора ликвидировать зависимость от доллара и переходить на альтернативы, предлагаемые Россией и Китаем", — переводит текст статьи ИноСМИ.

Россия сделала ставку на объединение стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка). Москва надеется, что эти развивающиеся экономики будут шире использовать свои национальные валюты в торговле и интегрируют свои системы расчетов. Это необходима, чтобы западные санкции не смогли разрушить фундамент действующей сейчас международной денежной и финансовой системы, в основе которой лежит доллар. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов.

Россия смогла создать собственную систему передачи финансовых сообщений СПФС как альтернативу SWIFT. В 2015 году у страны заработала своя карточная платежная система "Мир". Однако доля России в мировой экономике ничтожно мала, отмечает обозреватель, и если у других стран нет желания вверять свою финансовую и экономическую судьбу Западу и держаться доллара, то у них остается сейчас только одна реальная альтернатива — Китай и ее валюта юань.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>