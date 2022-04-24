МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Около 75% американцев чувствуют себя подавленными из-за постоянных кризисов, заявил ведущий Fox News Грег Гатфелд, ссылаясь на опрос "Стресс в Америке", проведенный Американской психологической ассоциацией.

Как выяснили специалисты, пандемия коронавируса, события на Украине, а также последовавшие за ними экономические трудности повлияли на психическое состояние жителей США. Согласно данным, почти 90% респондентов назвали главным источником стресса рост цен на повседневные товары.

"Около 87% опрошенных считают, что последние два года один кризис сменяет другой. Спасибо, Джо Байден. Или Обама? Или Обама — Байден? Или Мишель?", — сказал ведущий.

При этом, по его словам, 27% опрошенных и вовсе не смогли заполнить анкету, потому что начали сильно нервничать. Сейчас любой прохожий на улице может "выйти из себя", подчеркнул Гатфелд.