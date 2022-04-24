Экс-замминистра Италии Герачи: украинский кризис может привести к ослаблению экономики Европы
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МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Ситуация на Украине нанесет серьезный урон европейской экономике и может привести к ослаблению Европы, считает бывший замминистра экономического развития Италии Мишель Герачи в интервью агентству Синьхуа.
По его словам, санкции ЕС на российские энергоносители нанесут урон не Москве, как этого ожидают европейские политики, а самому Евросоюзу. В наиболее уязвимом положении окажутся такие страны, как Италия и Германия, а также некоторые государства Восточной Европы, считает Герачи.
"Мы все делаем не так. Мы вводим запреты на экспорт, которые только навредят нам", — добавил он и подчеркнул, что считает антироссийские санкции неэффективными.
Герачи призвал решать текущий конфликт с помощью дипломатии и ехать "не только в Киев", но и в Москву.
https://1prime.ru/world/20220424/836741585.html
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