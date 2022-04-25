Названы страны, которые не затронет запрет на вывоз товаров из России
Глава департамента МИД Гончар: запреты на вывоз товаров из России не касаются Южной Осетии и Абхазии
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МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Запреты и ограничения на вывоз определенных товаров из России не касаются Южной Осетии и Абхазии, рассказал в беседе с РИА Новости глава четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.
Напомним, что временные ограничения были введены правительством еще в марте на фоне новых санкций Запада. Они направлены на поддержание безопасности в сфере внешнеэкономической деятельности РФ.
По словам Гончарова, в контексте поддержки Абхазии и Южной Осетии эти меры на распространяются на Сухум и Цхинвал с учетом их просьб.
полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00.
https://1prime.ru/world/20220425/836743636.html
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