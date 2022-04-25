МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Европейские производители женского нижнего белья впервые за долгое время подняли цены из-за подорожания энергоносителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание The Wall Street Journal. В США с иронией рассказали о судьбе доллара из-за действий Байдена

Исследовательская компания NPD Group рассказала, что "обычный бюстгальтер на косточках сейчас стоит 17 долларов, что на 13% больше, чем в 2020 году".

Так, владельцу компании Journelle Гвидо Кампело пришлось впервые с 2016 года повысить цену на одну из популярных моделей бюстгальтеров из-за четырехкратного роста расходов на электроэнергию.

В результате кружево и эластичная отделка подорожали на 40%, косточки — на 20%, а металлические крючки и кольца, регулирующие бретели, — на 25%, отметил он.

После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Прежде всего меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили об уходе из России. В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.

При этом Европа уже столкнулась с ростом цен на топливо и спровоцированной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство населения. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны по итогам марта ускорилась до 7,4 процента.