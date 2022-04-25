WSJ: в Европе цены на нижнее белье резко подскочили из-за антироссийских санкций
МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Европейские производители женского нижнего белья впервые за долгое время подняли цены из-за подорожания энергоносителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание The Wall Street Journal.
Исследовательская компания NPD Group рассказала, что "обычный бюстгальтер на косточках сейчас стоит 17 долларов, что на 13% больше, чем в 2020 году".
Так, владельцу компании Journelle Гвидо Кампело пришлось впервые с 2016 года повысить цену на одну из популярных моделей бюстгальтеров из-за четырехкратного роста расходов на электроэнергию.
В результате кружево и эластичная отделка подорожали на 40%, косточки — на 20%, а металлические крючки и кольца, регулирующие бретели, — на 25%, отметил он.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Прежде всего меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили об уходе из России. В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.
При этом Европа уже столкнулась с ростом цен на топливо и спровоцированной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство населения. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны по итогам марта ускорилась до 7,4 процента.
https://1prime.ru/world/20220425/836744709.html