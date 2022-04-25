БЕРЛИН, 25 апр — ПРАЙМ. Промышленность Европы должна считаться с ощутимыми экономическими потерями в ближайшие годы, компании сильно страдают из-за высоких цен на энергоносители и разрывов в логистических цепочках. Об этом сообщается в заявлении главы Германского промышленного союза (BDI) Зигфрида Русвурма, приуроченного к переизбранию президента Франции Эмманюэля Макрона. Россия призывает наращивать расчеты в нацвалютах со странами-партнерами

"Переизбрание Эмманюэля Макрона является важным сигналом для Франции и единой Европы. Германская промышленность испытывает облегчение в связи с тем, что Франция остается сильным партнером во времена международных кризисов… Европейская промышленность должна считаться с ощутимыми экономическими потерями в ближайшие годы. Компании сильно страдают из-за высоких цен на энергоносители и сталкиваются с нарушением логистических цепочек", — сказал Русвурм.

Помимо этого, он отметил, что тесное сотрудничество между Берлином и Парижем "незаменимо, чтобы снизить зависимость от поставок российских энергоносителей и укрепить экономический рост Европы".

Ранее МВД Франции сообщило, что действующий президент Макрон во втором туре выборов главы государства набирает 58,55%, его соперница, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен — 41,45% после завершения подсчета.