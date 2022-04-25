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Индекс делового климата в Германии неожиданно вырос
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Индекс делового климата в Германии в апреле увеличился до 91,8 пункта с уровня марта в 90,8 пункта, следует из сообщения исследовательского института IFO. Аналитики, опрошенные... ПРАЙМ, 25.04.2022
экономика, мировая экономика, новости, индекс ifo, деловой климат, германия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Индекс делового климата в Германии в апреле увеличился до 91,8 пункта с уровня марта в 90,8 пункта, следует из сообщения исследовательского института IFO.
Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, прогнозировали, напротив, снижение показателя до 89,1 пункта.
Индекс экономических ожиданий также вырос — до 86,7 пункта с пересмотренного показателя марта в 84,9 пункта. Аналитики ожидали снижения показателя до 83,5 пунктов.
Индекс текущей экономической ситуации в Германии вырос до 97,2 пункта с пересмотренного показателя прошлого месяца в 97,1 пункта. Аналитики ждали падения до 95,8 пункта.
"Настроения в немецкой экономике стабилизировались на низком уровне", — говорится в релизе.
Аналитики отмечают, что немецкая экономика продемонстрировала устойчивость, несмотря на риски вокруг Украины. К улучшению делового климата привело и ослабление пандемии коронавируса.