МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Индекс делового климата в Германии в апреле увеличился до 91,8 пункта с уровня марта в 90,8 пункта, следует из сообщения исследовательского института IFO. Европе предрекли "ощутимые экономические потери"

Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, прогнозировали, напротив, снижение показателя до 89,1 пункта.

Индекс экономических ожиданий также вырос — до 86,7 пункта с пересмотренного показателя марта в 84,9 пункта. Аналитики ожидали снижения показателя до 83,5 пунктов.

Индекс текущей экономической ситуации в Германии вырос до 97,2 пункта с пересмотренного показателя прошлого месяца в 97,1 пункта. Аналитики ждали падения до 95,8 пункта.

"Настроения в немецкой экономике стабилизировались на низком уровне", — говорится в релизе.

Аналитики отмечают, что немецкая экономика продемонстрировала устойчивость, несмотря на риски вокруг Украины. К улучшению делового климата привело и ослабление пандемии коронавируса.